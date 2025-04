Arriva il derby di ritorno. Prato, Commini contestato la Curva Ferrovia non ci sarà. Zenith con l’incubo meno 15

Cresce l’attesa per la stracittadina fra Zenith e Prato, in programma domenica (calcio d’avvio alle 15) e valevole per la 30° giornata del girone D di Serie D. Per la seconda volta in questa stagione, lo stadio Lungobisenzio si colorerà di amaranto e biancazzurro in campo e sugli spalti.

Spalti dove però non saranno presenti i tifosi della Curva Ferrovia Matteo 27, che hanno annunciato ieri la loro scelta di disertare il match, restando fuori dall’impianto di via Firenze nel corso della gara.

La motivazione è presto detta: "Vogliamo dimostrare ancora una volta lo sdegno verso questa gestione. Pertanto invitiamo i tifosi lanieri ad aderire alla protesta", il messaggio diffuso dal gruppo organizzato di fede biancazzurra.

Questo è l’ennesimo capitolo della contestazione da parte del tifo più caldo del Prato nei confronti del presidente Stefano Commini che va avanti da mesi e mesi, fra scritte sui muri, striscioni, cori e il lancio di banconote finte con l’immagine dell’imprenditore romano.

Ma fino a questo momento, la Curva Ferrovia Matteo 27 non era mai arrivata al punto di abbandonare la squadra durante una partita. Segno di come la pazienza sia ormai finita fra gli ultras, che confidano nella vendita del club da parte di Commini.

Se il clima in casa Prato è agitato (peraltro, la squadra allenata da Marco Mariotti viene dal ko terno con il Tau Altopascio), lo stesso vale per la Zenith, anche se le cause sono decisamente diverse.

L’ambiente, parzialmente rivitalizzato dal successo sul campo del Tuttocuoio del turno precedente, vive da settimane con la spada di Damocle della sempre più probabile maxi-penalizzazione, dovuta all’ormai noto "caso Tempestini". Il rischio concretissimo è che la società amaranto venga punita con un -15 in graduatoria, anche se la decisione non è esattamente dietro l’angolo. E questa attesa estenuante non fa altro che peggiorare la situazione, aumentando lo stato di grande incertezza all’interno dello spogliatoio di Simone Settesoldi, la cui formazione sta comunque lottando con le unghie e con i denti in campo. Al momento la Zenith è appaiata in graduatoria a Sasso Marconi e Corticella con 32 punti, a cavallo fra la zona salvezza a quella playout. La missione, da qui al termine del campionato (mancano sei giornate), è quella di conquistare il maggior numero possibile di punti, per provare - nel caso in cui venga confermata la penalizzazione di -15 (un punto per ogni gara in cui Tempestini è risultato presente nelle note presentate e compilate dalla società in questa stagione, fino al ricorso del Cittadella Vis Modena) - ad agguantare almeno i playout. Un traguardo che il club si meriterebbe, alla luce del rendimento tenuto alla prima annata in Serie D.

Oltre all’urgenza di fare punti, a motivare la Zenith domenica ci sarà la voglia di rivincita rispetto alla stracittadina del girone d’andata, che ha visto il Prato imporsi per 1-0, grazie al sigillo di Magazzu all’11’, e i ragazzi di mister Settesoldi uscire dal campo a testa alta, nonostante il ko.

Nel frattempo, sono già in vendita i tagliandi per assistere all’incontro. E’ possibile acquistare i biglietti presso la segreteria della Zenith in via del Purgatorio 81/A, aperta nei seguenti orari: mercoledì dalle 15 alle 19; giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 12. Questi i costi: Tribuna Centrale 15 euro; Tribuna Laterale 12 euro; Curva Matteo 27 (settore riservato ai tifosi biancazzurri 12 euro. Per i bambini fino a 6 anni è previsto l’ingresso gratuito, mentre i ragazzi dai 7 ai 14 anni e gli Over 65 pagheranno 7 euro in tutti i settori.

Francesco Bocchini