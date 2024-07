Arriva "Calici Divini". Sardegna protagonista

La manifestazione "Calici DiVini", che quest’anno si svolge nel cuore di Vaiano, propone una nuova tappa del suo appassionante giro d’Italia enogastronomico e promuove l’incontro con la Sardegna. Sabato 27 e domenica 28 luglio, dalle 19.45, nella piazza Agnolo Firenzuola, sono in programma due serate dedicate a importanti vini e alla cucina sarda, accompagnate da musica e visita libera all’elegante chiostro della Badia. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Vaiano, è promossa dall’Associazione Sofignano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e il Carnevale Vaianese.

Calici DiVini fa, dunque, tappa in Sardegna, dopo aver valorizzato l’enogastronomia di Puglia, Piemonte, Veneto, Umbria, Sicilia e Toscana. "Ancora una positiva iniziativa che vede protagonista l’attivissimo associazionismo vaianese", afferma la sindaca Francesca Vivarelli. "Calici Divini si conferma l’occasione di incontro tra grandi vini, tradizioni della tavola e solidarietà. L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla parrocchia per il sostegno alle attività di aiuto a persone e famiglie", annuncia Maurizio Pini dell’Associazione Sofignano.

Viene proposta una degustazione di cinque vini sardi della Cantina Santa Maria La Palma, con la presentazione del redit- cannonau. Per chi vuol cenare maxipiatto con prodotti sardi e malloreddus. La manifestazione propone anche quest’anno l’originalissimo incontro con il Sakè, il vino giapponese, ricavato dai chicchi di riso raffinati e fermentato con le spore di koji. Per prenotare la cena occorre telefonare ai numeri 335 6552605 e 339 1683313. ll biglietto per la degustazione di tutti i vini ha un costo di 15 euro, mentre quello della cena è di 20 euro.