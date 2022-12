Cronaca

Arresto cardiaco in palestra, il NurSind chiede uno stop alle polemiche

Polemiche per presunte inefficienze nel sistema di emergenza-urgenza, che si sarebbero verificate il 24 dicembre in occasione dell’arresto cardiaco di un giovane che stava giocando a basket in una palestra nel comune di Cantagallo. Sul caso interviene Paolo Porta, referente del 118/112 per il NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche