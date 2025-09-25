Arrestati tre spacciatori. Sequestrate dosi di cocaina, ketamina, eroina, crack e hashish

Prato, 25 settembre 2025 - Tre spacciatori sono finiti in manette dopo essere stati colti in flagranza di reato. Sequestrati cocaina, ketamina, eroina, crac e hashish. Il Tribunale ha convalidato gli arresti, disponendo il divieto di dimora. I pusher sono tutti di nazionalità straniera. Il primo arresto e sequestro è stato effettuato l’11 settembre, quando è stato intercettato un ventottenne cittadino gambiano, irregolare sul territorio, da parte di due pattuglie della Squadra d’Intervento Operativo dei carabinieri del 6° Battaglione Toscana, intervenute in viale Vittorio Veneto. Alla vista dei militari, lo straniero tentava di allontanarsi, ma veniva prontamente fermato, anche perché dal suo zaino fuoriusciva parte di un coltello. L’arma, subito sequestrata, della lunghezza complessiva di diciannove centimetri, presentava residui di sostanza stupefacente sulla lama. La perquisizione ha fatto poi trovare, abilmente occultati sulla persona, involucri contenenti complessivamente venti grammi circa di ketamina, eroina e crack, oltre a carta stagnola e involucri in plastica destinati al confezionamento delle dosi.

Il 15 settembre in via Roma, all’altezza via Pomeria, è stato invece arrestato un magrebino trentatreenne senza fissa dimora. L’uomo stazionava nei pressi di un bar in atteggiamento sospetto e alla vista dei militari, ha gettato via un involucro che è stato recuperato ed è risultato contenere ventiquattro dosi di cocaina, per circa dieci grammi. Altro stupefacente è stato trovato addosso all’uomo. Nel pomeriggio del 20 settembre, in viale Galilei, infine i carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo hanno arrestato un cittadino del Marocco di sessantadue anni, che alla vista degli inquirenti, ha cercato di nascondersi in un bar. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e di alcune centinaia di euro in contanti. Presso l’abitazione a lui in uso, è stato poi trovato e sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente.