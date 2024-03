Ariete, servono i tre punti. Obiettivo promozione

Un derby di serie B2 femminile da vincere. L’Ariete, archiviato il successo contro il fanalino di coda Fossato, torna a giocare al palazzetto di San Paolo oggi alle 17.30 (arbitri Pulcini e Joita) per sfidare le cugine del Calenzano. Guidate da Beatrice Beconi e con in campo ex importanti come Falseni, Grosso e Foggi, le ragazze dell’Emmegel occupano al momento la decima posizione con ventidue punti. Campionato complesso per le ragazze di Beconi che all’andata si imposero al quinto contro un’Ariete rimaneggiata e in difficoltà fisica. Oggi Prato è in ben altro momento atletico e soprattutto è carica e vogliosa di punti per battagliare con le prime della classe, cercando la strada della promozione. La gara contro Calenzano quindi deve portare tre punti e per farlo servirà la massima concentrazione. La rosa della Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.

Passando alla serie D femminile, le ragazze dell’Ariete Pvp, guidate da Andrea Picchi, sono impegnate in casa contro Montelupo (stasera alle 21.15, palazzetto di San Paolo, arbitro Velli). Ospiti che occupano la penultima posizione in graduatoria e Ariete che deve conquistare i tre punti per rimanere in scia a San Miniato e tenere dietro Bottegone e Cerretese. Giocare da Ariete è l’unica cosa a cui devono pensare le ragazze di Picchi. La rosa dell’Ariete Pvp: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. Infine il maschile.

In serie B nazionale al Volley Prato servono solo i tre punti. Si gioca oggi alle 18 (arbitri Garroni e Grasso) e per la squadra di Novelli l’avversaria è il Volley Club Orte. Laziali che sono ultimi e ormai rassegnati alla retrocessione ma che vanno rispettati. Del resto Orte vanta in regia un giocatore di assoluto livello come Joel Bacci che, nonostante l’età, rimane un profilo di tutto rispetto. Ora, dopo la bella prestazione contro Castelfranco, serve continuità e serve inanellare un filotto di risultati importanti per rivitalizzare la classifica. Sempre assente Gioele Corti. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.