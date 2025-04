Ariete Pallavolo Prato perde a Firenze: addio sogni play off

Un passo fuori dai play off. L’Ariete perde a Firenze e vede ridursi le possibilità di andare avanti. Troppi errori nelle fasi cruciali, soprattutto nei primi due set. Due parziali gettati al vento da Prato che, se nel primo aveva condotto per lunghi tratti, prima di essere superata allo sprint dalle ragazze di casa (Liberi e Forti), nel secondo non sfruttava il 22-24. Ariete con Grucka e Lunardi in diagonale, Cecchi e Palandri al centro, Furlan e Nesi di banda e Conticini libero. Inizio Firenze deciso (3-1). Set equilibrato e Prato a sorpassare con ace di Nesi (6-7). Primo break Ariete (7-9 e 9-11). Prato bene a muro e magari più in difficoltà sulle pallette avversarie (11-14). Tempo Firenze sul 12-16. Furlan a mantenere le distanze (13-17). Liberi e Forti che non mollava e che con due ace tornava sotto (17-18). Equilibrio sul 19-19. Prato che trovava il nuovo break sul 19-21 ma Nesi veniva difesa e le ragazze di casa trovavano il 20. Sul 21-21 tempo Ariete. Ancora difesa su Nesi e punto dal centro per la Dega. Azione lunga e brava la capitana pratese a trovare il 22-22. Padrone di casa sul 24-22 con una parallela millimetrica. Ariete ad accorciare e poi azione infinita con le due difese fantastiche ed errore finale Firenze per il 24-24. Ariete sul 24-25 con errore delle ragazze di casa. Dega sul 25-25 e poi a trovare il sorpasso a muro. Ancora muro per il 27-25. Nel secondo buona partenza Ariete (2-0 e 4-2). Immediato il recupero di Firenze (5-5). Break Dega con qualche errore di troppo pratese e Nuti ad inserire Bertelli per Lunardi. Padrone di casa sul 9-5. Poi Cecchi a muro per il meno uno (9-8). Parità e poi sorpasso sul 9-10 con errore di casa. Set che rimaneva equilibrato (12-12 e 14-14). Firenze provava la fuga (16-14) ma Furlan, parallela, teneva vicine le sue. Muro Grucka per la nuova parità. Ancora tentativo di strappo Firenze con muro del 19-17 ed ancora Furlan, questa volta in pipe, ad accorciare e Grucka a murare (19-19). Doppio errore Dega per lo strappo pratese (20-22). Cecchi dal centro per il punto 23. Ancora time out di casa. Errore al servizio e muro su Bertelli per il 22-23. Invasione di casa per il 22-24. Dentro Lunardi e tempo Nuti sul 23-24. Ace fortunoso di Firenze per il 24-24. Errore dal centro pratese e 25-24. Errore in ricezione ed ancora set per Firenze. Nel terzo Prato sul 2-4 e sul 5-11. Sul massimo vantaggio pratese però Firenze trovava la forza per tornare sotto (9-11) e Nuti fermava il gioco. Ariete in black out e Dega a pareggiare i conti e sorpassare (12-11). Tanti, troppi errori dell’Ariete e sul 14-12 nuovo tempo Nuti. Muro Prato per il 15-15. Equilibrio (16-16) rotto da Firenze che strappava sul 18-16 giocando il volley a lei più gradito ed infarcito di pazienza e difesa. Nesi per il 19-18 ma Firenze, anche grazie ad un errore Ariete, saliva sul 21-18. Ancora un errore pratese (22-19). Dega sul 24-20 ma a farsi quasi recuperare. Tempo Firenze sul 24-23. Ricezione errata di Firenze e parità. Equilibrio sul 26-26. Chiusura Firenze 28-26.

Tabellino conclusivo: Dega Liberi e Forti - Ariete Pallavolo Prato 3-0 (27-25; 26-24; 28-26).