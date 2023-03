Area ex ospedale "Parcheggio interrato e caserma dei vigili Il parco è un errore"

"Domenica scorsa ero in centro e ho potuto sperimentare di persona le difficoltà legate al parcheggio, tanto che alla fine ho deciso di lasciare la macchina a casa e tornare a piedi". Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene nel dibattito sulla sosta in centro storico in vista dell’estate. Parcheggi, commercio, movida, ex ospedale: "Partiamo dal fatto che il super manager tanto atteso e annunciato più volte dall’amministrazione non è mai arrivato – dice Belgiorno –. Doveva essere una figura determinante per rivitalizzare la città tanto che è stata più volte annunciata. Peccato che non sia mai arrivato proprio nessuno e i risultati si vedono".

Il consigliere di opposizione torna sulla giornata di domenica scorsa con il centro strapieno di persone grazie anche alla concomitanza della bella giornata e una serie di mercatini che hanno attirato visitatori. Purtroppo però i negozi erano quasi tutti chiusi.

"Alla fine ne usciamo anche male, c’erano davvero tante persone eppure molti negozi del centro erano chiusi a parte le grandi catene: possibile che non esista il modo di fare una concertazione con i commercianti a beneficio di tutti? – aggiunge il consigliere –. Con il centro così pieno vedere i negozi chiusi è stato davvero un brutto biglietto da visita".

Capitolo parcheggi: secondo il consigliere di minoranza nell’immediato è necessario intervenire sulla sicurezza del Serraglio e investire sull’area dell’ex ospedale. "C’è una questione che non è stata abbastanza presa in considerazione, ossia il fatto che in centro sono aumentati i residenti: lo dimostrano le abitazioni tutte occupate. Se aumentano i residenti di pari passo devono migliorare anche i servizi, invece non è così – sottolinea – Una delle ipotesi sulla quale come Fratelli d’Italia torniamo con forza è l’uso dell’area dell’ex ospedale in pieno centro storico. Pensare a creare un parco è un errore enorme. Abbiamo a meno di un chilometro di distanza un parco grandissimo e completamente abbandonato come l’Ippodromo. Cosa fa il Comune? Un altro parco. L’area dell’ospedale andrebbe utilizzata per creare un parcheggio interrato che darebbe finalmente risposte concrete alla mancanza di posti auto. E dovrebbe ospitare la nuova caserma della polizia municipale".

Un progetto fattibile, secondo Belgiorno attraverso il sistema del project financing,"molto utilizzato anche da altre amministrazioni che darebbe la possibilità all’amministrazione di avere servizi senza intaccare le casse comunali".

Silvia Bini