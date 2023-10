Arbitro offeso e minacciato, otto squalificati della società La Querce 2009

Prato, 6 ottobre 2023 – Otto tesserati squalificati e multa di 750 euro al club: questi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo della Lega dilettanti del Comitato regionale Toscana nei confronti della società pratese La Querce 2009 per le gravi intemperanze nei confronti del direttore di gara al termine della partita La Querce 2009- Prato Nord (2-2) valida per la terza giornata della Coppa Toscana di Seconda categoria. La inibizione più grave, oltre 30 mesi, fino al 5 dicembre 2025, è stata inflitta a un dirigente per avere, tra l'altro, si spiega, ripetutamente offeso, minacciato e tentato di colpire l'arbitro con la bandierina; fino al 5 giugno 2024 è stato fermato un altro dirigente per avere offeso, minacciato e stretto al fianco il direttore di gara provocandogli dolore.