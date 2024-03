Arabo, cinese, albanese e urdu. Servono mediatori linguistici

A caccia di interpreti. A Montemurlo è aperta la selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a prestazione occasionale, per mediatori linguistico-culturali per i ’Servizi alla persona’. In particolare il Comune cerca mediatori per le lingue cinese, albanese, urdu, araba e pidgin english per la comunità nigeriana. La scadenza per presentare le domande è fissata per il 5 aprile. Il mediatore culturale avrà il compito di garantire l’attività di front-office del servizio di informazione e facilitazione pratiche in materia di immigrazione attraverso il supporto al lavoro dei responsabili del servizio (assistenza linguistico-culturale, registrazione e contributo alla soluzione dei casi presentati, orientamento ai servizi competenti del territorio, informazione). Inoltre il mediatore potrà seguire interventi specifici per problematiche emerse nell’ambito degli uffici pubblica istruzione e politiche sociali. Tra le altre mansioni richieste c’è lo svolgimento di attività di back-office del servizio di informazione e facilitazione pratiche in materia di immigrazione, come la compilazione registri, data-base e modulistica.

I mediatori dovranno collaborare con il Comune e con le associazioni locali per la promozione del servizio. L’attività dovrà essere prestata abitualmente per quattro ore settimanali nella sede del servizio informazione e facilitazione pratiche in materia di immigrazione e alle sedi individuate dai referenti degli uffici pubblica istruzione e politiche sociali, in caso di interventi a richiesta. L’avviso completo è consultabile sul sito del Comune www.comune.montemurlo.po.it. (0574/558556).