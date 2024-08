"Apriti Chiostro in piazza". Ferragosto è solidale

Il Ferragosto a Vernio è all’insegna della solidarietà, con Apriti Chiostro che scende in piazza.

Alle 21.15 per Apriti Chiostro apre la serata il Concerto Barrio Latino, con l’orchestra OsmannGold che si cimenta nelle pietre miliari del repertorio latino esplorando in modo innovativo e coinvolgente la profondità e la ricchezza di questa musica. Ingresso gratuito.

A seguire la Cocomerata solidale a cura di "Aiuti dalla Vallata". Una fetta di cocomero rinfrescante in cambio di una piccola offerta in sostegno delle tante attività dell’associazione in favore di chi ha più bisogno.

Aperta, dalle 20 alle 23, anche la mostra nell’Oratorio di San Niccolò "Vasari racconta… lettere, progetti e segreti al tempo di Cosimo I de’ Medici e i Bardi di Vernio".

Un progetto del Comune di Vernio curato dalla Fondazione CDSE e dall’Accademia Bardi con il contributo della Regione Toscana. Le sette lettere originali di Vasari narrate attraverso le bellissime illustrazioni di Anita Barghigiani, il dipinto parlante di Vasari e i costumi storici della Società della Miseria Gruppo storico Conti Bardi.