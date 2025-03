Approvato il bilancio: l’ok della maggioranza. Opposizione contraria

Il Consiglio comunale di Montemurlo nella seduta di giovedì scorso, ha approvato il bilancio di previsione 2025 con il voto favorevole della maggioranza, Pd, Amare Montemurlo e Alleanza Verde Sinistra e la contrarietà dei consiglieri di opposizione (Forza Italia e Fratelli d’Italia), presenti alla votazione.

L’approvazione del bilancio di previsione era stata rimandata lo scorso 28 febbraio dalla presidente del Consiglio comunale, Federica Palanghi, in un’ottica garantista, per dare un ulteriore lasso di tempo ai consiglieri, che lo avevano richiesto, per poter visionare il parere favorevole all’approvazione del bilancio del collegio dei sindaci revisori.

"Il bilancio di previsione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione per assolvere tutti insieme, maggioranza e opposizione nel giusto contrasto politico, al nostro dovere di dare servizi e investimenti alla comunità che siamo chiamati ad amministrare" ha detto il sindaco Simone Calamai nel suo intervento durante la discussione.