Appartamento a fuoco. Evacuato palazzo

Paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza ieri mattina per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in via Andrea da Quarata a Iolo. Le fiamme sono scoppiate all’alba e alcuni residenti hanno cominciato a sentire l’odore di fumo che invadeva tutti i locali dello stabile. E’ stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con un paio di squadre dal comando di via Paronese. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia municipale per chiudere la strada e agevolare le operazioni di soccorso da parte dei pompieri.

I vigili del fuoco hanno subito verificato se ci fosse qualcuno nella casa. Per fortuna, la famiglia che occupa l’appartamento non era presente al momento dello scoppio dell’incendio. Per precauzione è stato fatto evacuare l’intero stabile.

I pompieri hanno domato il fuoco in poco tempo prima che potesse arrivare ad altre case. Le fiamme hanno, però, seriamente danneggiato l’appartamento che è stato dichiarato inagibile. I vigili del fuoco sono rimasti sul luogo per effettuare la bonifica e verificare che non vi fossero stati danni alla struttura del palazzo. In mattinata le altre famiglie che abitano nel condominio sono potute tornare nelle loro case.

Dovrà essere trovata un’altra sistemazione alloggiativa per la famiglia. Inoltre i pompieri faranno gli accertamenti per capire la causa che ha dato origine all’incendio.