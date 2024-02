"Aperte le preiscrizioni per i campi estivi nella Riserva Acquerino Cantagallo: proposte di natura e avventura per ragazzi di tutte le età" Sono aperte le preiscrizioni per i campi estivi nella Riserva Acquerino Cantagallo, con proposte di attività per ragazzi dai 7 ai 19 anni. Laboratori, escursioni e pernottamenti in tenda sono alcune delle proposte. Per informazioni contattare i gestori dei vari campi.