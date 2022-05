Aperitivo fra imprenditori Si discute di riciclo tessile

Una ventina di imprenditori del gruppo giovani di Cna Toscana Centro si sono ritrovati per il primo appuntamento di ’Mix you up’, l’aperitivo informale in tre tappe, organizzate per fare rete, scambiarsi idee, progetti, aspettative e problemi, cambiando ogni volta location e l’argomento della serata. Il primo appuntamento alla Bottega Sicula a Prato, in cui è stato approfondito il tema dello sviluppo dell’economia circolare con focus sul tessile e dell’approccio green delle imprese del territorio pratese.