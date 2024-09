Anziana scompare per ore. Momenti di apprensione . Ritrovata grazie a un passante

L’ha trovata un passante che vagava in via di San Martino per Galceti. Era confusa e sembrava in difficoltà tanto che il passante ha chiamato i soccorsi mettendola così in salvo. E’ una storia a lieto fine quella di una anziana di 82 anni, residente via Tullio Buzzi, affetta da demenza senile, che sabato mattina è uscita di casa intorno alle 9,30 facendo perdere le sue tracce. A raccontare quanto accaduto è stato il marito, Umberto Morelli, dell’anziana che ha voluto ringraziare i carabinieri e la polizia municipale per essersi messi subito in moto per le ricerche. Il suo ringraziamento inoltre va allo "sconosciuto", un angelo che non si è voltato dall’altra parte vedendo la signora in difficoltà ma ha chiamato i soccorsi facendola così tornare sana e salva a casa. "E’ uscita intorno alle 9,30 – racconta il marito – Sono andato un attimo in bagno e lei è sparita. L’ho cercata ovunque, ho allerto parenti e amici. Tutti mi hanno aiutato. Dopo un’ora l’apprensione saliva e così ho chiamato le forze dell’ordine. Carabinieri e municipale si sono subito attivati per cercarla. Aveva sicuramente perso l’orientamento, purtroppo è affetta da demenza e se esce da casa da sola non riesce più a ritrovare la strada". Le ricerche sono proseguite fino a mezzogiorno quando finalmente la paura si è dissolta grazie alla telefonata del passante che l’ha vista in difficoltà.

"Voglio ringraziare questa persona anche se non so chi sia – conclude il marito – E’ stato provvidenziale. Continuavo a cercarla intorno a casa, non avrei mai pensato che sarebbe andata così lontano. Purtroppo viviamo soli, mia figlia lavora, e ci sono dei momenti in cui non riesco a controllarla. Sono stati attimi di vera apprensione ma per fortuna poi è stata trovata sana e salva".