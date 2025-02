Anziana muore nell’incendio in casa. Rogo partito dalla coperta elettrica. Il figlio tenta di salvarla, intossicato

Tragedia ieri mattina intorno alle 8 in via Manzoni a Vaiano. Una anziana di 81 anni, Anna Papi, inferma da tempo, è morta nell’incendio scoppiato nella sua abitazione mentre si trovava sola in casa. Ad accorgersi di quella che stava accadendo sono stati i vicini di casa che hanno notato il fumo nero e intenso che usciva da una finestra dell’appartamento che si trova al primo piano di una palazzina. Subito è stato dato l’allarme ai vigili del fuoco e al 118. Nel frattempo, è stato avvertito anche il figlio della pensionata che abita con la madre che in quel momento si trovava al lavoro.

L’uomo, 59 anni, si che si è precipitato subito a casa. Insieme a un vicino hanno provato disperatamente a entrare dentro l’appartamento per mettere in salvo l’anziana ma non ci sono riusciti a causa delle fiamme che stavano distruggendo l’intera abitazione e del fumo che aveva avvolto tutto i locali non lasciando possibilità di arrivare fino alla stanza della anziana.

Nel frattempo in via Manzoni sono arrivati i vigli del fuoco e le ambulanze oltre ai carabinieri della vicina stazione di Vaiano e la sindaca, Francesca Vivarelli. E’ arrivata anche Marzia De Marzi, presidente Epp in quanto la palazzina fa parte dell’edilizia pubblica.

I pompieri sono entrati in casa passando da un balcone e grazie all’uso di una autoscala. Hanno domato in poco tempo l’incendio e hanno raggiunto l’anziana nella sua camera: purtroppo però per la pensionata non c’era più nulla da fare, era già morta.

Il figlio e il vicino, invece, sono rimasti intossicati per aver respirato il fumo quando hanno tentato di entrare nell’appartamento per mettere in salvo l’ottantenne. I due sono stati portati all’ospedale Santo Stefano per essere curati. Le loro condizioni di salute, comunque, non destano preoccupazione.

Tutto il palazzo è stato evacuato per precauzione e i vigili del fuoco hanno verificato le condizioni di stabilità della palazzina prima di far rientrare le persone in casa. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il rogo sia partito dalla coperta elettrica con la quale la vittima si stava riscaldando anche se le verifiche sull’origine del rogo non sono ancora terminate.

I vigili del fuoco sono rimasti quasi diverse ore a Vaiano per eseguire le operazioni di bonifica dello stabile: il fumo si è diffuso in tutto lo stabile. Alcuni anziani evacuati sono stati accolti da altri residenti della strada in quanto, ieri mattina, la temperatura era molto rigida ed una delle preoccupazioni è stata proprio quella di metterli al sicuro. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.

Anna Papi era molto conosciuta a Vaiano dove viveva da una vita. In passato aveva gestito diversi ristoranti, anche in zona, e attività commerciali.

Laura Natoli