Anziana derubata alla Castellina Finta badante porta via la catenina

Torna alla ribalta, purtroppo, il classico furto di una collana d’oro ai danni di una persona anziana, avvenuto venerdì nella zona della Castellina, tra via Nuti e via del Palco, vicino ai giardini. Protagonista del gesto davvero deprecabile è stata una donna ancora sconosciuta che, incontrando di prima mattina un’anziana di 85 anni intenta nella sua passeggiata mattutina, l’ha fermata spacciandosi per la badante di un’altra signora della zona.

Un raggiro bello e buono in quanto, come poi ha raccontato ai carabinieri la figlia della 85enne derubata, la finta badante avrebbe detto di essere in difficoltà perché non riusciva più a trovare la signora che accudiva. L’anziana le ha risposto di non conoscere la signora di cui avrebbe fatto anche un nome e nel mentre stava riprendendo a camminare per la sua strada, è stata abbracciata dalla sedicente badante.

Un abbraccio non richiesto, ma il mezzo per la ladra di sfilare via la collana d’oro che l’85enne aveva al collo.

Con il bottino nascosto addosso la truffatrice-ladra si è dileguata, allontanandosi dai giardini e salendo a bordo di una macchina, alla cui guida si trovava il complice del colpo.

Quando l’anziana si è accorta di non avere più la collana d’oro al collo era ormai troppo tardi, perché quella finta badante si era già allontanata e lei non aveva potuto fare niente per fermarla. Una volta raccontato questa brutta disavventura ai propri familiari, ne sono stati informati anche i carabinieri. A ieri non era stata ancora formalizzata la denuncia contro ignoti.

Altri episodi simili sono accaduti in passato nel quartiere della Castellina, tanto che i residenti della zona hanno intenzione di installare un sistema di telecamere collegate con la videosorveglianza del territorio.