Antica fiera di Carmignano. Tre giorni di divertimento

Tutto pronto per l’antica fiera di Carmignano che quest’anno si svolgerà il sabato, domenica e il 5 dicembre. La fiera è promossa dal Comune di Carmignano, insieme alla Pro Loco, ed è caratterizzata dai banchi dei produttori locali, mercatini, dal mercato "Io Creo, Natale" e tante ghiottonerie e street food. Tutti i giorni (dalle 9 alle 19) in sala consiliare ci sarà il mercato dell’olio nuovo e dei prodotti tipici e una mostra di trattori (solo il 2 e 3). Per tutti e tre i giorni le Cantine Niccolini ospiteranno (dalle 10 alle 19) il mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile di "Io creo" con tante idee regalo. In via Roma la Mater Caritas espone il "Corredo di una volta". Nel parcheggio sul retro del Comune ci sarà la fattoria con animali da cortile, mucche e vitelli e la possibilità di fare il battesimo della sella con il pony. Sabato e domenica (dalle 9 alle 19) nelle due piazze centrali si terrà il mercato dell’artigianato ed enogastronomico mentre quello dell’antiquariato sarà spostato nel viale Parenti e si svolgerà solo domenica (in quanto prima domenica del mese) dalle 8 alle 19. L’associazione Festa Santissimo Crocifisso di Seano sarà presente con uno stand per la vendita di bomboloni e altre golosità.

Domenica (alle 11) nella tensostruttura in piazza ci sarà "Il Bardiccio di Dicomano", showcooking con il cicciaio dell’antica macelleria Falaschi e a seguire "Cuciniamo noi!" con ai fornelli i sindaci di Carmignano e Dicomano. Entrambi i giorni si esibirà un falconiere mentre al Museo della Vite e del Vino (dalle 15 alle 19) "Miss Rainbow" si occuperà del trucca bimbi. Sabato (alle 16 e 17,30) nella tensostruttura laboratorio di riciclo gratuito per bambini dai 6 anni a cura di Pandora. La serata si chiuderà con il live del gruppo "Duova in concerto... gnamo" (alle 21,30 nella tensostruttura). Domenica alle 8,30 partirà l’escursione trekking da Carmignano alla Torre di Sant’Alluccio e ritorno, della durata di 6 ore, con il Cai. La partecipazione è gratuita, per informazioni Mario: 336.214539. Il laboratorio pomeridiano dei bambini sarà sul tema "Appendiamo le stelle". Martedì 5 è il giorno della fiera: dalle 9 alle 19 mercato nelle due piazze con leccornie come brigidini, chicchi, torroni. Alle 17 nella tensostruttura tanto divertimento per i bambini con "E’ qui la festa??? Baby dance e palloncini".

M. Serena Quercioli