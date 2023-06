Anno record e utile netto a 12,6 milioni

Approvato dall’assemblea dei soci di Banca Alta Toscana il bilancio 2022. Un anno record per la Bcc presente anche sul territorio di Prato, che si è chiuso con un utile netto di 12,6 milioni di euro, miglior risultato nella storia della Banca. L’utile dell’esercizio è stato destinato per oltre 12 milioni di euro alla riserva legale consentendo la crescita dei fondi propri della Banca, che hanno superato i 106 milioni. "Fare utili per una banca di credito cooperativo significa aumentare il patrimonio, aumentare la sicurezza e l’affidabilità della banca e quella dei nostri risparmi – ha commentato il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci (a destra in foto in alto, con il dg Tiziano Caporali)– Ma aumentare il patrimonio significa anche poter fare più prestiti e mutui ai nostri soci e clienti, e dato che le Bcc erogano almeno il 95% dei prestiti nel territorio di competenza, significa in ultima analisi far crescere l’economia della nostra comunità. È un circolo virtuoso che alimentiamo anche attraverso erogazioni per beneficienza e mutualità: nel 2022 sono stati destinati circa 350mila euro, aiutando più di 130 associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo del volontariato, dello sport, della cultura, dell’istruzione, nella tutela della salute e dell’ambiente". Nella sua relazione, il direttore generale di Banca Alta Toscana Tiziano Caporali ha illustrato i positivi dati di bilancio: "Abbiamo supportato famiglie ed imprese con più di 153 milioni di nuovo credito a favore dei 10.672 soci e degli oltre 50mila clienti. La raccolta è cresciuta del 22%, a 1,8 miliardi, e gli impieghi lordi aumentati del 18%, arrivando quasi a un miliardo, con un indice di solidità bancaria CET 1 decisamente elevato e pari al 18,9%".