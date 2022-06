Coniglio imbrattato con la vernice rossa e abbandonato per strada

Prato, 6 giugno 2022 - Ritrovato un coniglietto domestico imbrattato con vernice e abbandonato in un Parco giochi di Prato. Il piccolo animale è stato ritrovato grazie a una segnalazione telefonica nei dintorni del parco giochi per bambini 'Giocagiò' lungo viale Galilei.

La segnalazione, fatta arrivare ai volontari di Earth Prato, è stata di una donna che ha trovato l'animale impaurito e 'colorato' circondato da alcuni bambini che cercavano di fermarlo e non farlo scappare utilizzando dei rami raccolti nel parco.

I volontari sono intervenuti, hanno recuperato il coniglietto e lo hanno portato nella sede della loro associazione a Prato. Successivamente, l'animaletto è stato trasportato in un ambulatorio veterinario, qui i medici hanno provveduto a tagliare il pelo imbrattato di vernice, materiale altamente tossico per gli animali, e lo hanno curato perché trovato provato e disidratato.

I volontari di Earth, che oggi si stanno prendendo cura di lui, gli hanno dato il nome di "Fluo" come il colore della vernice rossa che portava addosso. L'esemplare è un maschio di coniglio nano domestico con un età di circa 2 anni ed è disponibile in adozione. Coloro che fossero interessati ad adottare 'Fluo', possono chiamare Earth Prato al numero 0574/1747113.

Brenda Mormile, una delle volontarie dell'associazione che ha prestato soccorso all'animale abbandonato nonché esperta di animali esotici ci ha tenuto a raccontare la storia dal suo punto di vista: "Sono una grande appassionata e amante di conigli, sono i miei animali prediletti. Mi occupo, da quando ero poco più di una bambina, del recupero e dello svezzamento degli animali abbandonati, avendo effettuato volontariato in diverse associazioni pratesi tra cui il Centro di scienze naturali. Da 6 anni faccio parte di Earth Prato, effettuo servizio di trasporto e soccorso di animali domestici come soccorritrice sulle ambulanze veterinarie ed ho conseguito anche la qualifica di guardia zoofila. Abbiamo provveduto a far allontanare i bambini, chiedendo anche l'intervento dei genitori che erano seduti a chiacchierare poco più in la ed abbiamo quindi provveduto al recupero di 'Fluo' in sicurezza e con tutte le precauzioni del caso. I conigli domestici sono animali molto delicati, si spaventano facilmente e possono, a volte, morire immediatamente di infarto per la paura. Inoltre sono animali molto piccoli, pesano poco più di un chilogrammo e, le percosse possono avere su di loro gravi conseguenze".

Ancora la volontaria: "non dimentichiamoci poi del fatto che, a differenza della lepre, questi animaletti sono totalmente inadatti ed incapaci a sopravvivere in natura. Non è purtroppo la prima volta che un coniglietto domestico viene abbandonato al Parco giochi "Giocagiò" e che veniamo chiamati per il loro recupero. Dovrebbe esserci una maggiore attenzione sul fenomeno, specialmente nelle zone in cui si verificano puntualmente abbandoni che ricordo configurarsi come un reato vero e proprio. Ma quello che mi ha colpito di più in senso negativo e che mi ha procurato frustrazione è stata l'indifferenza dei genitori dei bambini che, a poca distanza, assistevano all'evento senza intervenire. Fortunatamente 'Fluo' oggi sta bene, me ne prendo cura personalmente ogni giorno. Spero che possa trovare una nuova casa ed una famiglia amorevole che sappia prendersi cura di lui nel migliore dei modi".

Per altre informazioni è possibile fare riferimento al numero 366/4808613 (Brenda Mormile) oppure allo 0574/1747113 (Earth Prato).