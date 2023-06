Ancora irregolarità Scattano maxi multe

Su 24 addetti stranieri trovati a lavorare in una ditta di cui cinque clandestini e otto non assunti. E’ il bilancio di un controllo effettuato dal gruppo interistituzionale di lavoro, istituito in prefettura, per il contrasto allo sfruttamento lavorativo. Il titolare della ditta è stato denunciato, mentre Ispettorato del lavoro e Inps hanno fatto sanzioni per 23.760 euro, disponendo la sospensione dell’attività e un’ulteriore sanzione di 5.000 euro. Accertate violazioni in materia sanitaria, di sicurezza ed evasione Tari.