Ancora allagamenti : "Garage sott’acqua"

Dopo via Bisenzio, è toccato anche a via Fratelli Cervi finire nuovamente sott’acqua. La pioggia caduta nella notte fra lunedì e martedì ha causato l’allagamento di alcuni garage nella zona adiacente al torrente Stregale, quello che esondò durante l’alluvione del 2 novembre facendo un disastro.

Gli allagamenti di via Bisenzio a Oste e quelli in via Fratelli Cervi sono un campanello d’allarme da non sottovalutare per l’opposizione a Montemurlo che ha subito sollevato il problema. La pioggia caduta tra domenica e lunedì, lo ricordiamo, ha mandato di nuovo sott’acqua alcune zone di Montemurlo. I cittadini di via Bisenzio, ieri su La Nazione, lamentavano il fatto che i tombini in prossimità dei civici dal 69 al 75 non ricevono l’acqua piovana e di conseguenza si è accumulata in strada, causando non pochi disagi ma anche preoccupazione.

"Un giorno di pioggia estiva e siamo di nuovo allagati: è un pessimo campanello d’allarme – dice in una nota Lorenzo Marchi, consigliere comunale del Centrodestra a Montemurlo – e mi domando cosa potrà succedere quest’inverno quando le piogge aumenteranno di numero e di intensità. Ho posto come tema prioritario in campagna elettorale il contrasto al rischio idrogeologico, attraverso infrastrutture e manutenzione, un problema che ritengo debba essere seguito e trattato non a spot ma addirittura con un assessorato ad hoc. Mi domando cosa sia stato fatto in tutti questi mesi dopo l’alluvione del 2 novembre. La risposta è in ciò che abbiamo visto ieri. Poco o nulla. Per questo, presenterò quanto prima un atto che impegni il Comune a sollecitare gli enti, come il costoso Consorzio di Bonifica, a fare i dovuti interventi nel nostro territorio che già ha sofferto molto e si sta risollevando grazie al duro lavoro e alla forza di volontà".

Questo "tappo" alla rete fognaria non doveva verificarsi perché a fine maggio l’amministrazione ha inaugurato il nuovo impianto di sollevamento Parugiano, realizzato da Publiacqua. Tale impianto si inserisce proprio nell’insieme delle opere previste dal Masterplan fognario che ha come obiettivo primario la riduzione dell’ingresso delle acque, come ad esempio acque meteoriche e superficiali, nella pubblica fognatura. Il minor apporto di acque cosiddette "parassite" in fognatura dovrebbe avere inoltre, come risultato, la riduzione del rischio idraulico in talune aree urbane critiche della frazione di Oste.

Lorenzo Marchi vuole andare a fondo della questione: "Nel frattempo – conclude - attraverso l’onorevole Erica Mazzetti, ho rinnovato la richiesta di intervenire con i dovuti fondi per la prevenzione contro il rischio idrogeologico. Il nostro territorio è cambiato profondamente, la strategia di prevenzione deve evolvere radicalmente".