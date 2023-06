Anche io (She said), al Castello dell'Imperatore un film sui crimini di Weinstein e il movimento #MeToo

Per i "Lunedì del Mabuse"

stasera alle 21.45 all’arena estiva del Castello dell’Imperatore è in programma il film Anche io (She said) v.o.sott. di Maria Schrader, con Carey Mulligan, Zoe Kazan (drammatico Usa 2022, 129’ minuti). La storia di due donne coraggiose che hanno contribuito a far nascere il movimento #MeToo. Il 5 ottobre del 2017, il "New York Times" pubblica l’inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel 2020 e condannato a ventitré anni di prigione. Per tre decenni il fondatore della Miramax ha abusato di attrici e assistenti, decidendo dei loro destini come un aguzzino. Disposte ad andare alla fine del mondo per una testimonianza, le due giornaliste ricostruiscono la strategia impiegata da Weinstein per coprire i suoi abusi.