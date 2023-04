Anche i litigi sono una maniera per comunicare "Continuate sempre a dirmi quando sbaglio"

Nonostante tutti questi difetti, penso che in un rapporto sia fondamentale avere dei momenti di disaccordo. Forse litighiamo perché siamo troppo stanchi oppure troppo nervosi per considerarci a vicenda, però più che una lotta costante la vedo come un modo per comunicare, confrontarsi e comunque conoscersi. Mi avete dato tante di quelle cose, che non le so spiegare. Non ci diciamo mai a vicenda quanto ci amiamo, ma io lo so, lo vedo, ad esempio, quando ho il raffreddore e siete esageratamente preoccupati per la mia salute.

Penso che non ho mai fatto niente di speciale per voi, e invece voi siete impegnati a lavorare per darmi tutto quello che mi serve, senza mai comprarvi nulla. Posso sembrarvi strano, lo so; anche io mi sento diverso. Ma anche se sono più preso da altre cose, per favore, continuate a consolarmi quando sono triste e a perdonarmi quando sbaglio. Fatemi notare i miei errori, parliamo, litighiamo tanto il giorno dopo facciamo sempre pace... Grazie per quando rispettate le mie scelte, ma mi insegnate com’è giusto comportarsi. Anche quando sono più ribelle, e anche un po’ irascibile, anche quando mi chiudo in camera mia, vi voglio sempre bene per sempre. Non mi lasciate mai senza aiuto.