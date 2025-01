AmiPrato, incontri per neogenitori

Organizzati dalla fondazione AmiPrato, sostegno maternità e infanzia riprendono nella sala del Pellegrinaio Novo del vecchio Ospedale gli incontri per famiglie con bambini da 3 ai 12 mesi a cura di Pier Luigi Vasarri (foto), direttore Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Prato. Primo appuntamento mercoledì 22 gennaio alle 16 con "Sos Baby" per offrire ai neo genitori informazioni corrette sulla sicurezza del bambino in ambiente domestico e in auto, per fare conoscere le manovre per la disostruzione delle vie aeree nei bambini fino a 12 mesi con una particolare attenzione al momento dello svezzamento. L’incontro è suddiviso in due parti, una teorica e una pratica su apposito manichino. La durata dell’incontro è di circa due ore. Posti limitati, prenotazione obbligatoria a: 0574-801312; [email protected] (indicare nome, cognome, numero partecipanti, recapito telefonico). Donazione 15 euro a partecipante. Il ricavato dell’incontro sarà devoluto a favore del reparto di pediatria dell’ospedale, per sostenere la qualità dell’accoglienza e della cura dei bambini e delle famiglie.

Altri incontri saranno organizzati sugli incidenti più frequenti che si possono verificare tra i bambini come cadute, ustioni, avvelenamento. Incidenti che possono avere anche conseguenze molto gravi. Gli incontri sono di aiuto per imparare a prevenirli e per affrontarli qualora si possano verificare.