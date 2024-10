Ami Prato: tante idee con nuovi volontari

La fondazione Ami Prato cerca volontari da coinvolgere nell’iniziativa natalizia "incartAMI: non solo un pacco regalo, ma molto di più".

A novembre e dicembre i volontari Ami saremo presenti nei negozi Maison du Monde e Tigotà per realizzare pacchetti regalo e raccogliere fondi destinati all’area materna infantile.

Tempo libero a disposizione e manualità, predisposizione alla socialità sono i requisiti richiesti. Per maggiori informazioni si può contattare lo 0574-801312 oppure mandare una mail a [email protected].

I volontari sono anche impegnati nella realizzazione di gadget solidali pensati in occasione del prossimo Natale.

Alcuni doni sono pensati in collaborazione con aziende locali, sempre a sostegno della fondazione. Sono azioni di raccolta fondi per migliorare i servizi ospedalieri e territoriali della Asl Toscana centro, in ambito pratese, a favore della salute e del benessere delle nuove generazioni.

Intanto sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo "Le avventure di un orso" messo in scena dalla compagnia teatrale "Geniattori" di Sesto Fiorentino e dalla scuola di ballo Dance Studio, in programma domenica 17 novembre alle 16 al teatro Fabbretti di San Giusto.

Il ricavato sarà devoluto ad Ami. Ingresso 12 euro adulti e 8 euro bambini fino a 12 anni. Prenotazioni alla mail [email protected] oppure 0574.801312 o ancora [email protected].