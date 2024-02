Ambra è Oliva Denaro. Per la forza delle donne

Nel weekend al Politeama Ambra Angiolini debutta in prima regionale con lo spettacolo che porta a teatro il romanzo di Viola Ardone, ispirato alla vicenda di Franca Viola, la prima donna che nel 1965 rifiutò il matrimonio riparatore dopo aver subito violenza. "Oliva Denaro" andrà in scena sabato alle 21 e domenica alle 16, con la regia di Giorgio Gallione. Una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie) e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Un padre che coltiva silenzi e dubbi ma che riuscirà a dire alla figlia “se tu inciampi io ti sorreggo”, e una madre inizialmente più tradizionalista che riuscirà poi a spezzare le catene della sottomissione e della vergogna. "È talmente bella da portare in scena questa piccola grande vita, che uno si sente meglio già solo a raccontarla, questa storia", dice Ambra. E questa storia, grazie alla scrittura limpida e poetica di Viola Ardone, diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta (la legge sul “matrimonio riparatore” fu abolita nel 1981) perché parla di libertà, civiltà e riscatto. Il monologo è impreziosito dal repertorio di canzoni interpretate da Mina (Città vuota, Nessuno, Soli, Mi sei scoppiato dentro il cuore, Renato, Canta ragazzina, E poi), alcune delle quali già presenti nel testo di Viola Ardone, arricchito con le composizioni musicali a cura di Paolo Silvestri. In occasione dello spettacolo, a partire dalle 20 sarà servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika: il costo è di 15 euro con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected]. Per Oliva Denaro il costo del biglietto varia da 20 a 30 euro, ridotto 15 euro per under 25, sconto soci Coop e per le associazioni che si occupano di violenza di genere.

È possibile acquistare i biglietti attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta domani, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19