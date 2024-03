Alternativa Terzo polo. Ufficializzato l’accordo: "Ora tavoli programmatici"

L’accordo politico nel terzo polo in vista delle elezioni amministrative è ufficiale. Italia Viva, Azione, Partito Socialista e LibDem correranno assieme al primo turno, esprimendo un proprio candidato sindaco. L’accordo è stato ratificato con un documento congiunto, firmato dai segretari Versace Scopelliti, Micheloni, Noci e Luchetti. "La nostra è una coalizione innovativa e diversificata – spiegano -. Questa alleanza rappresenta un passo audace verso la creazione di un’alternativa pragmatica e concreta alle tradizionali coalizioni di centrodestra e centrosinistra. L’obiettivo principale di questo nuovo fronte politico è quello di formulare e presentare una proposta politica radicata nelle necessità specifiche della città di Prato. In linea con queste idee, i partiti della coalizione si sono impegnati a lavorare insieme per lanciare questo progetto ambizioso. Hanno riconosciuto la necessità di unirsi non solo per le loro convergenze programmatiche ma anche per il desiderio comune di stabilire un’identità liberal-democratica forte nella città. Questa nuova proposta politica è aperta a tutte le forze e le energie che si identificano nei valori del liberalismo e del riformismo e che rifiutano ogni forma di populismo, sia di destra sia di sinistra".

Il terzo polo annuncia la convocazione di tavoli programmatici aperti a tutti gli iscritti e ai cittadini interessati. "Questi incontri saranno dedicati all’approfondimento delle proposte amministrative, alla loro fattibilità, alla compatibilità economica e ai tempi di realizzazione" aggiungono. "La lista a sostegno del candidato sindaco sarà costituita da individui che rappresentano i valori fondamentali che hanno ispirato l’impegno politico di questi partiti per anni. Parallelamente verranno organizzate assemblee territoriali nelle diverse frazioni della città, per garantire la massima partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi amministrativi specifici per ciascun territorio. I risultati saranno presentati durante una convention speciale all’inizio della campagna elettorale".

Sdb