Seano, gli angeli al lavoro. E almeno l’acqua è tornata

Seano (Prato), 6 novembre 2023 – Lungo le strade, da via Lame alla Pista Rossa, ci sono cataste di mobili, elettrodomestici, oggetti di casa ormai inutilizzabili. I sacrifici di una vita sono stati distrutti dall’acqua e dal fango. L’asfalto è color fango e a stento si riconosce ciò che era la frazione di Seano. Anche ieri di prima mattina i volontari e la protezione civile erano al lavoro per aiutare la gente a svuotare le cantine, i garage, le taverne dall’acqua, spalare il fango e accatastare sul marciapiede tutto quello che è da buttare.

Dopo (anche nei prossimi giorni) passerà un camion e ci sarà di nuovo da caricare tutto per portarlo al punto di raccolta dei rifiuti in via Levi, alla Pista Rossa. In quel parcheggio c’è una discarica enorme che Alia dovrà togliere. La notte fra sabato e domenica, quella per cui si temeva un’altra emergenza, a Seano è passata tranquilla nonostante la pioggia, anche se si è nuovamente allagato il tratto della via Statale fra Casa Rossa e Poggetto, ci sono state piccole frane in via Valle, in via di Castello messe poi in sicurezza. All’hub dei soccorsi di via Levi di buon ora c’erano il sindaco Edoardo Prestanti, gli assessori e le squadre di protezione civile e tanti giovani volontari. "I volontari – spiega l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – sono stati davvero tantissimi e bravissimi, provenienti dai comuni limitrofi ma anche da Empoli, Siena e le associazioni di protezione civile dell’Umbria, della Campania, delle Marche hanno portato pompe e generatori. Non abbiamo più sfollati, solo due persone sistemate in hotel. Abbiamo un sistema di idrovore per allentare la pressione del fosso Collecchio e siamo in attesa di ulteriori pompe: il grosso lavoro sarà aiutare le famiglie a liberare garage, cantine e taverne, oltre ai mobili c’è da togliere il fango".

Ieri mattina è tornata l’acqua in quasi tutte le case di Carmignano (eccetto nelle zone di Bacchereto e Spazzavento) ma non è ancora potabile per uso alimentare: in tal caso deve essere bollita e Publiacqua comunicherà quando potrà essere utilizzata. L’acqua dei fontanelli invece si può bere. Inoltre, essendoci un grande consumo di acqua per le pulizie potrebbero verificarsi nuovi abbassamenti di pressione perché i depositi devono ricaricarsi. In questo scenario, i carabinieri di Carmignano, tutti i giorni, dall’inizio dell’emergenza, con cadenza fissa alle 12 e alle 18, sono impegnati a portare acqua potabile e generi alimentari ai residenti di Seano. Chi può e vuole aiutare come volontario civile deve contattare il 338.8608476. Dalle 12,30 alle 14,30 in piazza San Pietro i volontari potranno pranzare grazie ai "pasti solidali".