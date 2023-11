Seano, la prima frazione allagata è ancora nel dramma: 2mila isolati

Seano (Prato), 4 novembre 2023 – “L'acqua si sta ritirando ma a Seano ci sono ancora un migliaio di persone isolate a cui vanno portato cibo e viveri. Si possono raggiungere solo con gommoni, mezzi anfibi. Ieri sera erano 2.000. Inoltre in tutto il Comune abbiamo quasi 15.000 persone senza acqua potabile in casa”. Lo riferisce il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti. Seano è la frazione di pianura alluvionata per prima in Toscana il 2 novembre per l'esondazione di un fosso di bonifica.

L'acqua potabile manca nelle case perché, spiega il sindaco Prestanti, "è stata danneggiata la stazione di sollevamento dell'acquedotto in località Casa Rossa che rifornisce di acqua potabile il comune”. Ci sono stati anche guasti alle tubature impattate dall'evento calamitoso. Ma su questo fronte nel pomeriggio di sabato è arrivata una buona notizia da Publiacqua: “L’impianto Casa Rossa di Seano a servizio di gran parte del territorio comunale ed allagato dagli eventi meteo delle ore scorse è stato svuotato dall’acqua grazie all’aiuto degli operatori de La Racchetta. I nostri operatori alle 14 circa hanno terminato il montaggio del nuovo motore della pompa di spinta e l’impianto è ripartito. Progressivamente questo dovrebbe consentire a Seano e poi Carmignano e il Poggetto di tornare ad avere acqua potabile”.

Inoltre, riferisce il sindaco Prestanti, “manca la luce in vari punti. Gli allagamenti hanno danneggiato le cabine elettriche oppure sono andate in protezione e vanno ripristinate” dal gestore elettrico. Nel comune di Carmignano sono stati assistiti e anche evacuati dalle loro case circa 30 persone fragili. Quattro sono stati trasferiti in rsa, due in un affittacamere. Si fronteggiano pure piccole frane sparse nel territorio.