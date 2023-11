“Non abbandonateci”: alluvione, imprenditore in lacrime nella ditta

Montemurlo (Prato), 17 novembre 2023 – “Non abbandonateci”. Lo dice piangendo Roberto Giudici, della ditta Eurostoffe a Montemurlo. Si tratta di una delle tante aziende travolte dalle inondazioni del 2 novembre che sono seguite ai fortissimi temporali che hanno allagato anche il Pistoiese e la provincia di Firenze.

L'imprenditore Roberto Giudici, con la felpa rossa, abbraccia i vertici di Confartigianato

A Montemurlo ci sono tante aziende del tessile in ginocchio. La Eurostoffe è una di queste e durante la visita e il sopralluogo del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, Giudici si è sfogato. Da giorni lavora nel fango per cercare di liberare l’azienda. Far ripartire la produzione è difficile, ma il tempo corre e soprattutto, “Io ho da pagare loro”, dice commosso Giudici parlando dei suoi dieci dipendenti, che in questi giorni hanno dato tutto per liberare dal fango l’azienda. “Insieme a tanti altri volontari”, dice ancora Giudici.

La Eurostoffe sta per compiere i quarant’anni di attività, ma il momento è duro. “La mia unica forza è il conto corrente”, dice Giudici spiegando che sta facendo fronte solo con i suoi soldi ai problemi. “Non ci abbandonate” dice ancora ai vertici di Confartigianato.