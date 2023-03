Alloggi popolari Dal Pnrr arrivano più di sei milioni

Con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo gli uffici di Epp, Edilizia Pubblica Pratese, sono riusciti ad arrivare all’aggiudicazione dei quattro cantieri per la riqualificazione energetica e sismica in tutta la provincia di Prato di 154 alloggi in edilizia pubblica residenziale. Di fatto, per ognuno dei quattro appalti c’è già la ditta incaricata dei lavori, con la consegna del cantiere che avverrà entro il 30 giugno. Stiamo parlando di finanziamenti complessivi per 6,2 milioni con fondi Pnrr, così suddivisi: 3,7 milioni per Prato, 2 milioni in Vallata fra Vaiano e Vernio e 523.000 euro a Montemurlo. "Per evitare di ritrovarci nelle ultime settimane di tempo a concorrere con tutte le amministrazioni pubbliche d’Italia, siamo riusciti grazie al lavoro degli uffici ad anticipare i tempi previsti per gli appalti dal Pnrr – sottolinea la presidente di Epp, Marzia De Marzi -. Una gara è stata aggiudicata a una ditta del territorio, mentre un altro appalto ha visto la presentazione di ben 40 offerte di imprese provenienti da tutta Italia. Insomma, siamo nel totale rispetto delle tempistiche previste dal ministero e già dall’estate si inizieranno a vedere i segni tangibili dei lavori in tutta la provincia pratese". Entrando nel dettaglio dei progetti di Epp finanziati con fondi Pnrr, si parte da Prato città. Il primo cantiere da 2,2 milioni di euro è quello che coinvolge due palazzine: una in via Zipoli, l’altra in via Rubieri. Nel complesso l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico riguarderanno 48 alloggi Erp. In questi immobili è prevista la coibentazione e il rifacimento del tetto, la sostituzione degli infissi e l’installazione di nuove caldaie a condensazione. L’investimento sulle quattro palazzine fra via del Malfante e via del Girasole, per un totale di 30 alloggi, sarà invece di 1,5 milioni di euro. Qui, oltre al miglioramento sismico, è prevista la realizzazione del cappotto, il rifacimento e la coibentazione del tetto e l’installazione delle caldaie a condensazione. Il saldo migliorativo sarà di tre classi energetiche. In Vallata, gli interventi sono due. Il primo è a Vaiano, coinvolgendo 24 appartamenti in via Togliatti per un importo di 675.000 euro, comprendendo anche la rimozione dell’amianto dalla copertura. Il secondo riguarda Vernio con la riqualificazione di 4 alloggi in via Piano San Giovanni e di 24 case Erp in via La Lama. L’investimento è di 1,4 milioni. Infine il cantiere di Montemurlo, in via Ancona, per un valore di 523.000 euro: si faranno la coibentazione del solaio, la sostituzione degli infissi e il miglioramento sismico.