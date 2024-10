Allocca al Catania Off Fringe Festival

Dopo aver preso parte per il secondo anno consecutivo al Milano Off Fringe Festival, Giuseppe Allocca (nella foto) sarà per la prima volta al Catania Off Fringe Festival che ospita compagnie professioniste provenienti da tutta Italia e dall’estero che, dopo essere state selezionate da una giuria di esperti, riempiranno la città con spettacoli di diversi generi e in diverse lingue, alternandosi nelle varie location del festival. Il teatrante pratese si esibirà da domani al 27 ottobre al Piccolo Teatro della Città. A differenza di quanto accaduto al Milano Off Fringe Fringe Festival, dove ha recitato il monologo "Col nome del guadagno", in Sicilia Allocca porterà in scena lo spettacolo dedicato a Galileo Galilei, "L’amor che (non) move il sole". Sul palco Allocca vestirà i costumi realizzati dall’azienda di cui è titolare assieme alla sorella Sara Nicole, ossia "Lo fo io". Una volta terminato il Catania Off Fringe Festival, l’attore imprenditore tornerà ad esibirsi a Prato, per la precisione al Beste Hub, il 30 ottobre, con il monologo sui cenciaoli, la "Genesi del Rigenero", sua prima opera. Allocca si definisce un "artigiano teatrante. "Il monologo-spettacolo è la forma teatrale che preferisco – spiega – . L’obiettivo è raccontare storie apparentemente complicate e cervellotiche ma alleggerite da un’impostazione comica e di spettacolo".

F.B.