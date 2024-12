All’Eden Forse è solo mal di mare

Domani alle 21 al Cinema Eden secondo appuntamento della rassegna cinematografica E se non fossi nato pratese, organizzata dal Comune. In programma la proiezione a ingresso libero del film Forse è solo mal di mare. Soggetto di Matteo Querci, Francesco Ciampi, Fabrizio Dolfi e Tommaso Santi, sceneggiatura di Tommaso Santi. La pellicola fu preparata interamente a Manifatture Digitali Cinema, e poi fu trasferita a Linosa, dove furono realizzate tutte le riprese. Tra gli attori protagonisti anche Maria Grazia Cucinotta (nella foto con Ciampi). Saranno presenti alla serata i protagonisti Anna Maria Malipiero e Francesco Ciampi accompagnati dai produttori. Ma ecco i film nelle sale questa domenica. Quattro sono le proposte all’Eden: Oceania, il film di Natale targato Disney alle 16, alle 18.15 e alle 21; Il ragazzo con i pantaloni rosa con Claudia Pandolfi alle 16 e alle 18.15; Giurato Numero Uno di Clint Eastwood alle 21 e Napoli New York di Gabriele Salvatores alle 16, alle 18.30 e alle 21. Al Terminale con Cinefilante alle 10–10 Ernest e Celestine: alle 16 e alle 21.15 Berlinguer. La grande ambizione e alle 18.30 Le deluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta. Al Pecci alle 15.50 The Beast in versione originale e sottotitoli, alle 18.30 Anora e alle 21 Do not expect too much from the end of the world in versione originale.