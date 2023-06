Alle origini di San Niccolò, ecco il libro

Giovedì 8 giugno alle 18.30, nella Sala del Capitolo del Conservatorio di San Niccolò, sarà presentato il volume "Alle origini di San Niccolò: Prato 1321, i Domenicani e il Cardinale - Atti della giornata di studio del 15 ottobre 2022". Alla conferenza interventono il professore Giuliano Pinto (foto) dell’Università degli Studi di Firenze e Veronica Vestri, che ha curato il volume. L’introduzione dell’incontro è affidata a Guido Giovannelli, presidente della Fondazione Conservatorio San Niccolò.

Il libro raccoglie tutti gli interventi e le relazioni che vennero proposte in occasione della giornata di studio organizzata nell’ambito delle iniziative del settimo centenario nell’ottobre 2022. Alla giornata di approfondimento parteciprano il professor Pinto (Università di Firenze), Angela Orlandi (Università di Firenze), Francesco Salvestrini (Università di Firenze), Isabella Gagliardi (Università di Firenze) e Federico Lorenzini (Storico medievale). In occasione della ricorrenza furono, infatti, molte le iniziative, come incontri, conferenze e visiste proposte alla cittadinanza per scoprire la ricca storia del Conservatorio San Niccolò, strettamente connessa a quella della città.