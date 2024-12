Alla biblioteca Ovest torna Babbo Natale. La Lazzerini per i piccoli

Domani alle 10 alla Biblioteca Ovest torna come ogni anno il consueto appuntamento con Babbo Natale alla Ovest, in collaborazione con la Proloco di Galciana, per leggere insieme, incontrare Babbo Natale e farsi fotografare con lui. Dalle ore 10 alle 10.30 i piccoli potranno addirittura divertirsi a scampanare per il quartiere insieme a lui e poi tutti insieme in biblioteca a vivere l’atmosfera natalizia.

Domenica dalle 10 alle 12 nella Sala Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini è in programma un nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. L’iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. Appuntamento questa domenica con l’incontro dal tema Ritmi e musiche. Il programma completo delle iniziative è consultabile nella sezione Eventi del sito web della Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it

Ingresso gratuito per tutte le iniziative