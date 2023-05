Alla Biblioteca Lazzerini pillole d'informatica per i meno esperti. Incontri gratuiti

Prato, 8 maggio 2023 - Problemi nell'utilizzo di strumenti tecnologici quali cellulari, tablet o pc dettati dalla scorsa confidenza con essi? Niente paura, perché nell’aula corsi della Biblioteca Lazzerini si tengono a partire dal 18 maggio, con cadenza settimanale, degli incontri gratuiti durante i quali verranno date alcune dritte. Per partecipare, dato che durante ogni seduta si possono avere al massimo 15 persone, è necessaria la prenotazione chiamando lo 0574 1837845 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, mandando una mail a [email protected] oppure presentandosi in biblioteca e lasciando il proprio recapito a un bibliotecario. Ci si può iscrivere all'intero corso oppure scegliere gli incontri del programma che si preferiscono.

Il programma completo

Sono sei gli incontri fissati in calendario, tutti i giovedì dalle 16 alle 18. Il 18 maggio c'è "Smartphone? Niente più segreti!", il 25 maggio "Internet per tutti", l'8 giugno "E-Mail. Istruzioni per l’uso", il 15 giugno "A partire da Whatsapp, tutti gli strumenti per te", il 22 giugno "Io sui social tra foto e selfie" e infine il 29 giugno "Lazzerini, ti navigo!". Oltre alla prenotazione, è fondamentale portare con sé il proprio telefonino o il proprio tablet.

