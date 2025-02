Alieni e dischi volanti: i particolari in cronaca. Alla Roncioniana

Domani pomeriggio alle 17, appuntamento nella sala lettura in biblioteca Roncioniana per la presentazione del libro "Tutti i marziani in cronaca. Alieni e dischi volanti sui periodici italiani dagli anni ’40 agli anni ’70", a cura di Stefano Bartolomei e Giuseppe Cecconi, edizioni Elara, Bologna 2024. Alla presentazione interverrano il professor Marco Ciardi, Pier Luigi Gaspa e Luigi Cozzi, che dialogheranno con i curatori. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale pratese Asterisco ed è naturalmente a ingresso libero.

Frutto di un lavoro di ricerca di oltre due anni, il volume si pone come obiettivo quello di mettere in luce il punto di vista della stampa italiana dagli anni Cinquanta agli anni Settanta sul fenomeno dei cosiddetti UFO. Il risultato è un ironico e ampio catalogo di articoli d’epoca, su un argomento diventato oggetto di bibliofilia e di collezionismo. "Tutti i marziani in cronaca. Alieni e dischi volanti sui periodici italiani dagli anni ’40 agli anni ’70" diventa così un viaggio fra diverse testate che, spesso fantasticando e meno spesso usando un approccio scientifico, rendicontano ai lettori quanto accaduto, con foto e testimonianze.