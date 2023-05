L’e-commerce cinese sceglie Prato: tutti a lezione dal colosso Alibaba

Prato, 21 maggio 2023 – Alibaba.com, la più grande piattaforma al mondo per le vendite online, sceglie Prato per fare scuola.

Automotive e tessile-abbigliamento sono i principali settori di interesse globale, capaci di smuovere capitali da miliardi di euro. Prato con il suo distretto tessile d’eccellenza e la più grande comunità cinese d’Europa che qui lavora e produce, stuzzica l’interesse del re dell’e-commerce.

Per l’Italia centrale solo il Polo universitario di Prato e la Luiss di Roma sono state inserite all’interno dell’University Tour, il primo progetto di questo genere realizzato dalla multinazionale cinese che mira a dare una formazione concreta a talenti futuri.

Lo scopo è insegnare l’utilizzo dei sistemi digitali e quindi favorire le vendite on line sia a imprenditori navigati portatori di quel know how che nel mondo ha una grande attrattiva, sia alle nuove generazioni.

La tappa pratese in programma giovedì 25 per questo avrà due momenti: al Pin si terrà una lezione frontale gestita dal team di Alibaba.com per spiegare l’ecosistema del gruppo e come la piattaforma B2B si inserisce nell’offerta, per poi focalizzarsi sul funzionamento di Alibaba.com condividendo insight su come avere successo nell’export digitale.

A seguire workshop per i partecipanti, che vedranno alcune storie di successo e alcuni business case sui settori verticali della piattaforma. Non è finita: i partecipanti potranno aderire al focus training, un percorso integrativo online di 12 ore, che permetterà agli studenti di acquisire competenze extra sul back end della piattaforma. Al termine e dopo il superamento di un test, i partecipanti otterranno il certificato di esperto digitale ’future digital traders’.

Dalle 15 alle 17 al Centro Pecci spazio alle imprese con un’attività formativa gratuita sulle prospettive del digitale; le opportunità per le Pmi su Alibaba.com e gli strumenti per pubblicità online. Al termine il team di Alibaba.com sarà a disposizione per consulenze individuali.

«Sono molto felice che il Pin rientri fra gli atenei scelti dall’University Tour, il primo progetto di questo genere realizzato dall’azienda che mira a dare una formazione concreta a talenti futuri", commenta Daniela Toccafondi, presidente del Pin. "Il mercato digitale è un tema sempre più importante per tutte le imprese da presidiare con formazione specifica". Il tessuto imprenditoriale pratese è particolarmente interessante per Alibaba.com, grazie ai settori d’eccellenza del tessile e abbigliamento. Un ulteriore momento di crescita per le aziende nel percorso di digitalizzazione e internazionalizzazione, ben sapendo che l’integrazione degli strumenti digitali, tra cui l’e-commerce, nella strategia di business è fondamentale per aumentare la competitività.

Silvia Bini