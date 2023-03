L’economia circolare Prato regina del riuso per un futuro green "Non fermiamoci più"

PRATO Quali sono i progetti del Comune per incentivare l’economia circolare? "L’economia circolare è nata a Prato, fa parte della nostra tradizione fin dalle radici del nostro distretto. Il cardato è economia circolare, il riutilizzo della materia prima laniera è quello che ha fatto crescere il territorio anche quando non andava di moda. Oggi che l’attenzione per l’ambiente e il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sono diventati una priorità a livello globale, Prato ha assunto un ruolo centrale molto più di quello che spesso noi stessi riconosciamo. E dobbiamo esserne fieri. Basta pensare alle esperienze di economia circolare della filiera che portano anche a progetti come la realizzazione dell’hub del tessile, o l’impegno che da questo territorio è nato per modificare la normativa sul riuso della materia prima seconda. Lo stesso vale per il riutilizzo dell’acqua depurata, un’esperienza che ha fatto di Prato esempio nazionale e che oggi ci sta portando ad ottenere una normativa che permetta l’uso dell’acqua di recupero per finalità ulteriori, come il lavaggio strade per esempio, così da dare una risposta concreta all’emergenza idrica e, al contempo, proponendo incentivi e sgravi per quelle aziende che utilizzano acqua di riciclo, come i soci di Gida. E poi c’è tutta...