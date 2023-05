"Lezione" di economia Dalle cene in famiglia agli sconti nei locali: lo scambio arricchisce

Le università straniere sono un’esperienza che mette in moto cultura ed economia in un’alleanza virtuosa capace di portare in città un bel po’ di prestigio e un segno più nelle casse cittadine. Una presenza effervescente che ha messo in contatto i giovani australiani e americani con la realtà pratese riuscendo anche ad attivare proficue collaborazioni. Ce lo siamo detti tante volte. Rammentarcelo, però, non ci può che fare bene. Imparare a conoscere l’Italia in una vera full-immersion pratese. E’ Il punto di vista scelto dalle università straniere. Se la New Haven ha attivato un rapporto di convenzione con una trentina di esercizi di ristorazione dove gli studenti che arrivano dal Connecticut possono consumare i loro pasti a tariffe agevolate, l’università di Melbourne ha messo in campo la Monash Prato card che riserva sconti e privilegi in tante attività commerciali con un invito che davvero più chiaro non si può: "La Monash Prato Card incoraggia un rapporto positivo e reciprocamente vantaggioso tra Monash e la città". Gli studenti hanno a disposizione un elenco di aziende che partecipano all’iniziativa e possono offrire sconti. Caffè, ristoranti, palestre e negozi, ma anche musei. Importante è vivere la città da pratesi. E Prato anche grazie alla presenza delle università straniere si è scoperta una vocazione turistica più solida del mordi e fuggi che attanaglia tante altre località. "Sono potuti crescere legami ed amicizie – osserva Cathy Crupi – attraverso esperienze diverse".

La Monash e la New Haven hanno organizzato i "family dinners". Studenti delle rispettive università ospitati a cena da famiglie pratesi per uno scambio di cultura e lingua attraverso cibo e conversazione. Iniziative rimaste al palo in tempo di pandemia, ma che da all’autunno scorso sono nuovamente decollate. Per chi vuole vivere questa occasione, come hanno già fatto tante famiglie pratesi, è necessario rivolgersi a: Monash University Prato Centre, via Pugliesi 26 0574-43691 e [email protected]; New Haven Tuscany Campus, piazza san Francesco 8, tel.0574-604508.

"Prato campus week – sottolinea Kewin Murphy, preside della New Haven – è stato e lo potrà essere ancora un’occasione per fare incrociare studenti italiani e stranieri, per dialogare con la città". Accanto agli studenti, tantissimi docenti e ricercatori che a Prato hanno animato convegni e svolto ricerche con ricadute positive sull’università pratese Pin, sulla pubblica amministrazione e sulle imprese.

Marilena Chiti