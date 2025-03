Alfabetizzazione digitale. Spid e identità elettronica. Farli in città è più facile

In circa dodici mesi, ossia dalla loro comparsa sul territorio pratese, nei Punti Digitale Facile sono state effettuate 2900 facilitazioni. A tanto ammonta il totale degli utenti che si è rivolto ai Punti attualmente attivi per l’attivazione della Carta d’Identità Elettronica, dello Spid o per avere informazioni più approfondite sui servizi online della pubblica amministrazione. Sono i numeri diffusi a Prismalab, in un incontro con la cittadinanza volto a diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all’utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici. "Anche a Prato il digitale è facile" il titolo dell’evento organizzato dalla Regione al quale erano presenti l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, l’assessora comunale allo Sviluppo e Innovazione Benedetta Squittieri, la segretaria generale Uilp Toscana Annalisa Nocentini e il coordinatore dei progetti di digitalizzazione di Cna Toscana Gaetano De Felice. Un servizio che si rivolge in primis a chi è meno avvezzo all’utilizzo delle nuove tecnologie: i maggiori fruitori sono sin qui risultati essere in buona parte anziani ma ci sono anche servizi che si rivolgono ai giovani imprenditori: presso il Pdf di via Filzi è ad esempio possibile ottenere anche informazioni sul progetto Erasmus e sui bandi di Giovanisì. Ma come accedere ai Punti in questione? E’ possibile prenotando un appuntamento, secondo gli orari d’apertura. Per quel che riguarda quello di via Pistoiese, è possibile accedervi lunedì e martedì dalle 9 alle 17 e mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19, contattando lo 0574.1837505 o scrivendo a [email protected]. C’è poi il Punto presso il Laboratorio del Tempo di via VII Marzo, fruibile il lunedì dalle 9 alle 17 e dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13 (0574.1835448 o mail [email protected]). E c’è l’Urp di piazza del Comune: chi è ad esempio intenzionato a ricevere supporto tecnico per l’attivazione dello Spid può prenotare il lunedì con 9-13 e 15-17 ed il mercoledì ed il giovedì dalle 9 alle 13 (tramite il numero verde 800 058 850). Il quarto si trova in piazza Macelli, presso Officina Giovani, e risulta fruibile dalle 9 alle 17 il lunedì ed il mercoledì su appuntamento (0574.183674 o [email protected]). "Estendere le competenze digitali del maggior numero di cittadini è l’obiettivo che stiamo perseguendo – ha detto Ciuoffo - ad oggi sono 170 i Punti Digitale Facile che abbiamo aperto in tutta la Toscana. E sono oltre 55.500 i cittadini facilitati attraverso la fornitura di oltre 66mila servizi digitali, grazie ad una squadra composta da ben 564 facilitatori digitali". Due infine i Punti digitale facile presso le sedi di Cna di via delle Pleiadi ( lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17 e venerdì dalle 9 a mezzogiorno prenotando lo 0574.630022) e via Mazzoni 13 (lunedì e giovedì dalle 9 alle 13, chiamando lo 057469981).

Giovanni Fiorentino