Alfabeti naturali a misura di bambini

Nuovo appuntamento per i più piccoli nella sala ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini sabato alle 10.30. In programma un incontro di divulgazione scientifica per i bambini dagli 8 anni in su dal titolo "Alfabeti naturali. Piccola guida all’osservazione della creatività dell’Universo". Questa volta protagonista sarà l’autrice dell’omonimo libro edito da Topipittori, Federica Buglioni (nella foto). Il piccolo pubblico potrà esplorare la bellezza delle forme, delle strutture e dei segni che danno ordine a quel complesso mistero che è il Cosmo. A partire dal suo volume che fa parte della collana PiNO, Piccoli Naturalisti Osservatori, vincitore del premio Bambini e Natura 2023, l’autrice Federica Buglioni mostrerà i codici per scoprire un universo meraviglioso: quello che abitiamo.

L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri , interamente dedicato ai piccoli, dal titolo EsploriAmo la natura – DifendiAmo l’ambiente, organizzato e promosso dal Sistema bibliotecario provinciale pratese. Da maggio a settembre la natura è stata protagonista in diverse biblioteche della provincia con tanti appuntamenti per accompagnare bambini e bambine in un percorso affascinante, orientato alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente che ci circonda.