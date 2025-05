Alessio da domani sacerdote. Pratese, 25 anni, tanto entusiasmo

Ha 25 anni, è pratese e pieno di entusiasmo. Alessio Nencetti domani alle 10 sarà ordinato sacerdote dal vescovo Giovanni Nerbini in duomo (insieme nella foto). E’ entrato nel seminario arcivescovile di Firenze a 19 anni e ha compiuto il cammino verso il sacerdozio maturando giorno per giorno la propria vocazione. Dopo la cresima, Alessio come tanti suoi coetanei smette di frequentare la parrocchia e la messa domenicale, la scuola e gli amici sono i suoi unici pensieri. Poi la nonna Ivana gli chiede di poter essere accompagnata in chiesa, una volta al mese, alla celebrazione in suffragio del nonno. Inizialmente Alessio, nemmeno maggiorenne, è un po’ scocciato da questa richiesta, ma l’amore per la nonna lo convince e così comincia a partecipare a quelle messe mensili. "Piano piano mi resi conto di aver bisogno di andare a celebrare l’Eucarestia, iniziai così a farmi delle domande", dice il futuro sacerdote. La frequentazione diventa assidua e con essa inizia a nascere in lui il desiderio di impegnarsi sempre di più e in prima persona per il Signore. "La mia vocazione viene confermata dalle tante persone che ho incontrato nel cammino – dice ancora Alessio Nencetti – e la cosa che più mi fa andare avanti è il pensiero di donare la mia vita alla gente e di farlo per qualcosa di eterno, che non svanisce". Subito dopo l’ordinazione diaconale, per sperimentare il servizio al prossimo, il vescovo Giovanni aveva chiesto ad Alessio di andare due mesi a Torino per mettersi a disposizione del Cottolengo.

"È stata una esperienza faticosa, ma molto bella – dice ancora Alessio Nencetti –, ho toccato con mano la sofferenza degli ultimi, degli esclusi. Ero assegnato in una Rsa, sono stato a stretto contatto con gli ospiti, stavo con loro e facevo di tutto, anche mettere le dentiere. È stato molto istruttivo e ho capito che anche un piccolo gesto d’amore può fare la differenza".

La messa di domani sarà presieduta dal vescovo Giovanni e concelebrata dal clero diocesano. Saranno presenti il vescovo emerito Franco Agostinelli, dom Bernardo Gianni, il rettore del Seminario di Firenze don Gianluca Bitossi e quello di Prato don Carlo Geraci, don Marco Zanobini di Firenze. La casula sarà portata dalla nonna Ivana ad Alessio e don Petre Tamas lo aiuterà nella vestizione. Animano il coro di Pastorale giovanile e quello interparrocchiale. La celebrazione è trasmessa in diretta su Tv Prato. Don Alessio Nencetti celebra la prima messa domenica 11 maggio alle ore 17,30 nella chiesa di San Pio X alle Badie, sua parrocchia d’origine.