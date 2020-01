Prato, 14 gennaio 2020 - Il quartiere di Viaccia è in lutto per la morte della piccola Alessia Fedi, 8 anni, stroncata dalla leucemia dopo una lunga lotta contro il male. E tutti si stringono ai genitori, Fabrizio e Daniela in un momento di grandissimo dolore. La piccola è morta nella notte tra lunedì e martedì all'ospedale Meyer di Firenze. La piccola ha combattuto con tutte le sue forze contro la malattia. Era già stata sottoposta a due trapianti di midollo, uno dei quali avvenuto grazie alla donazione della mamma. I funerali sono fissati per mercoledì 15 gennaio alle 15 nella chiesa della Santissima Trinità a Viaccia. In corso una raccolta fondi da destinare all'ospedale Meyer in memoria della piccola.

© Riproduzione riservata