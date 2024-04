Alcolici venduti a due sedicenni: "Caffè 21" chiuso per cinque giorni

Hanno venduto bevande alcoliche a due sedicenni ma sono stati scoperti e sanzionati. Il questore di Prato ha infatti disposto la chiusura del locale, il "Caffè 21" di viale Piave, per cinque giorni, a partire da lunedì scorso. Che il locale fosse rimasto chiuso in questi giorni non è passato inosservato a nessuno. Ma un cartello appeso sulla porta principale aveva sviato i sospetti: "Buone vacanze, il locale riapre lunedì 29". In realtà, non si tratta di una vera e propria vacanza, ma di una chiusura forzata. Il provvedimento segue i controlli eseguiti dalle forze dell’ordine lo scorso week end nell’ambito della movida cittadina. Il controllo è stato eseguito a campione. Secondo quanto emerso, gli agenti si sarebbero recati, fra gli altri, anche al Caffè 21 che, come sempre di sabato sera, è affollato di giovani. Gli agenti hanno notato i due ragazzini prendere le bevute alcoliche. Dall’aspetto non sembravano maggiorenni e così i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo. Hanno chiesto i documenti scoprendo così che avevano appena 16 anni, un’età per la quale la vendita di alcolici è severamente vietata.

Motivo per cui il questore Pasquale De Lorenzo ha emesso il provvedimento di chiusura per ben 5 giorni. Il titolare è stato denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni. Reato che è punito penalmente con una multa. Il questore ha adottato il provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art 100 Tulps, che ha finalità cautelare. La titolare, raggiunta al telefono, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Nel corso del servizio di sabato sera sono stati controllati tre locali e circa 30 veicoli. Sono state identificate oltre 80 persone. Verifiche simili andranno avanti nei prossimi giorni.

Laura Natoli