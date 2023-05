"Alcol e responsabilità", la vittoria va all'Istituto Mazzoni

Prato, 17 maggio 2023 - Sono sette le scuole medie pratesi che hanno preso parte alla 13° edizione di "Alcol e responsabilità", la manifestazione nata anni fa per parlare ai giovani di educazione stradale. Il primo posto se l'è aggiudicato l'Istituto Mazzoni, che ha avuto la meglio in finale dell'istituto Curzio Malaparte. Hanno aderito anche l'IC Marco Polo "Ser Lapo Mazzei", l'ICS Convenevole da Prato, l'ICS Gandhi "D. Zipoli", l'IC Mascagni "Buricchi" e l'IC Don Milani "Sem Benelli", alle quali sono stati consegnati gli attestati di partecipazione direttamente dal comandante della Polizia Municipale di Prato Marco Maccioni. Le scuole si sono cimentate in una sfida attraverso tre prove: un "cruciverba", un "cruciverba intrecciato" e un "quizzone".

Durante l'iniziativa, sono stato premiati gli alunni della scuola Curzio Malaparte, Muca Deisi della classe 2°F e Francesco Pecchioli della classe 2°B, e Clara Biagini della classe 1°A della scuola Sem Benelli, per essersi classificati nell'ordine al primo, secondo e terzo posto nel contest legato alla creazione di un logo per la manifestazione "Bici in Prato". I disegni realizzati dai ragazzi saranno poi assemblati dall'artista Maila Stolfi in un unico logo che sarà utilizzato per "Bici in Prato" dal prossimo autunno. Infine, l'Istituto Mazzoni si è aggiudicato, oltre alla vittoria della campagna, anche il successo per quanto concerne la competizione "Realizza lo slogan". Per la prossima campagna di sicurezza stradale 2023-2024, lo slogan utilizzato sarà quindi quello degli studenti vincitori, ovvero: "L'alcol non ti soddisfa, ma ti disfa".

"Ci rivolgiamo ai gruppi che pur non essendo ancora assuefatti, sono però quelli più a rischio, vale a dire gli adolescenti. E siamo contenti della risposta che c’è stata quest'anno da parte loro, come anche della partecipazione disinteressata di Luca Calvani - ha affermato l'assessore alla Polizia Municipale, Flora Leoni - Il mondo dello spettacolo è molto ammirato dai giovani e può essere a volte considerato anche un mondo di divertimenti ed eccessi, per cui quando un personaggio noto si presta ad una causa di questo tipo dà un messaggio importante di correttezza e rispetto di se stessi e degli altri". Sulle medesima falsariga le parole del comandante Maccioni. "Per quanto riguarda le attività dedicate al controllo mirato per la somministrazione di alcol soprattutto ai minori, nel 2022 abbiamo effettuato 11 interventi in alcuni locali del centro storico in orari serali e notturni, risultanti in 5 sanzioni pecuniarie per concessione di alcol a minorenni sopra i 16 anni e 2 denunce penali per somministrazione di alcol a ragazzi di 14 anni. Purtroppo l'uso e l'abuso di alcol tra i minori sta interessando fasce di età sempre più basse, motivo per cui accanto all'attività sanzionatoria che svolgiamo costantemente, pensiamo sia molto utile intraprendere anche iniziative di prevenzione come questa che va avanti dal 2010 e nella quale crediamo molto".

Francesco Bocchini