Albero su ciclabile "Rimozione lenta"

Pista ciclabile chiusa a Vaiano, nel tratto ancora percorribile che va dal Pozzino a L’Isola: la segnalazione arrivata da alcuni cittadini che amano percorrere quel tratto della ciclovia che da settimane hanno notato un albero caduto che ne interrompeva il percorso. La sorpresa, poi, lunedì, di trovare una fascetta biancorossa che chiudeva la ciclabile. "Ci aspettavamo da settimane che l’albero venisse rimosso – ci hanno detto – e invece abbiamo trovato la pista chiusa dal nastro". La spiegazione arriva dal vice sindaco Marco Marchi. "Abbiamo saputo dell’albero caduto solo ieri (lunedì per chi legge) – dichiara Marchi – e abbiamo provveduto subito a chiamare una ditta per la rimozione, visto che il Comune non è in grado di togliere grandi fusti. La chiusura è provvisoria, la rimozione è programmato a breve ma sarà rinviata in caso di pioggia".