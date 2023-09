Alan Sorrenti Un ritorno in grande stile

Un ritorno in grande stile per Alan Sorrenti, protagonista indiscusso della musica leggera italiana. Negli ultimi appuntamenti della kermesse SettembrePrato è spettacolo, il cantautore napoletano sarà in concerto questa sera alle 21 a villa Guicciardini in via Nuova per Migliana a Cantagallo. Una occasione per riascoltare brani indimenticabili ed anche l’ultimo album dal titolo "Oltre la zona scura" uscito lo scorso ottobre. Un nuovo lavoro uscito dopo quasi vent’anni di silenzio che conferma la ritrovata freschezza artistica di Alan Sorrenti, la cui storia parte da molto lontano; praticamente più di mezzo secolo fa. E’proprio del 1972 il suo debutto discografico con l’album "Aria", seguito l’anno successivo da "Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto". Due "progetti" che si muovono nel genere "rock progressive" salutati dalla critica come un nuovo sound che si stata affermando nei primi anni settanta. Anche in una Napoli, la sua città, in pieno fermento culturale e musicale. La sua voglia di sperimentazione lo porterà ad incidere nel 1974 una nuova versione di un classico della musica napoletana come "Dicitincello vuje" scritto nel 1930 dalla coppia Falvo e Fusco. Dopo l’album "Sienteme" del 1975 ecco la svolta pop commerciale; ecco arrivare un clamoroso ed inaspettato successo che rimarrà nella storia. Il nuovo album "Figli delle stelle" risulterà essere uno dei più venduti in tutto il 1978. Il brano omonimo conquisterà il disco d’oro rimanendo in classifica in Italia e in mezza Europa, trattenendosi nella top ten per ben sedici settimane, citato persino da Franco Battiato in "Bandiera bianca" Anche gli altri brani dell’album come "Donna luna" e "Un incontro in ascensore" saranno tra i più trasmessi dalle radio. Alan Sorrenti diventa un idolo delle folle, popolarissimo e amatissimo dal pubblico. Anche il brano successivo, "Tu sei l’unica donna per me" contenuto nell’album del 1979 "L.A. & N.Y" sarà un altro clamoroso successo trasformatosi in un "ever green". Nel 1980 ancora un grande successo con "Non so che darei" in gara all’Eurofestival.Tutto il mondo poliedrico e mai banale di Alan Sorrenti, stasera a Villa Guicciardini.

Federico Berti