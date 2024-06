Al via i lavori per la rettifica del tracciato stradale della 325 alla curva di Usella

Prato, 4 giugno 2024 - Ha preso avvio il cantiere per l’intervento di manutenzione straordinaria destinato alla rettifica del tracciato stradale della SR325 (tra le progressive 64+300 e 64+600) presso la curva di Usella nel comune di Cantagallo. Il progetto, la cui consegna dei lavori è avvenuta nella giornata di ieri, prevede l’allargamento della curva esistente, di raggio pari a circa 55 metri, con una curva di raggio più ampio pari a 120 metri, opportunamente collegata ai rettifili in entrata e in uscita. Tale intervento, del valore di 663.500 euro, consentirà di ottenere un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di ricavare un’area davanti alle abitazioni e agli esercizi commerciali della zona, separata tramite guardrail dalla carreggiata stradale della SR325. In questa area saranno realizzati parcheggi regolati per la sosta e nuove aiuole per l’installazione di una nuova illuminazione pubblica. L’area sarà accessibile per i soli veicoli provenienti da Vaiano che, tramite la viabilità comunale interna di via Coppi e Bartali, potranno immettersi nuovamente sulla SR325 all’altezza della nuova rotatoria più a nord (zona campo di calcio di Usella). I lavori, avranno una durata di 240 giorni e proseguiranno fino al 28 gennaio 2025. Già dalla giornata di ieri la ditta è presente sul posto insieme al direttore dei lavori per la realizzazione della recinzione di cantiere, con la relativa cartellonistica, e delle pulizie necessarie. Come evidenziato dal presidente della provincia di Prato, Simone Calamai, si tratta di un importantissimo intervento, accuratamente studiato per migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona, apportando benefici significativi alla comunità locale e a tutti gli utenti che percorrono la strada regolarmente.